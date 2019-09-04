O halanın sesini niye duymadınız?

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İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eymen henüz 2 yaşındayken babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine anne Mine Durak, kendi isteğiyle Eymen'den bir yaş küçük kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdi. Küçük kız kurumdan bir aileye evlatlık olarak teslim edildi. Eymen ise sözde annesiyle kaldı. İddiaya göre anne fuhuşa başladı. Küçük Eymen'i de Aydın'da bir arkadaşına verdi. Eymen ile ilgili ilk ihbar da Aydın'dan yapıldı. Küçük çocuğa annesinin sahip çıkmadığı yönündeki ihbar üzerine Aydın Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Eymen'i alıp çocuk bakımevine yerleştirdi. Eymen 1 ay kadar kurumda kaldı. Yeniden ortaya çıkan anne, Eymen'i kurumdan geri aldı. Ancak yine çocuğuna bakmadı. O dönem 3 yaşında olan Eymen'i bu kez Eskişehir'deki kendi halası Z.Ç.'ye gönderdi. Yaklaşık 2 yıldır çocuğa hala bakıyordu. 23 Temmuz günü Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin Eskişehir'e gitti. İkili "Eymen'i İzmir'e denize götüreceğiz" dedi ve haladan aldı.Hala Z.Ç., görüntülü konuşmaları sırasında Eymen'in yüzündeki morlukları fark etti. 'Eymen'e ne oldu?' diye sordu. Anne Durak da, 'Parkta oyun oynarken düştü' dedi. Durumdan şüphelenen hala Z.Ç., Mine Durak'tan Eymen'in fotoğraflarını ve videosunu çekip kendisine göndermesini istedi. Z.Ç., fotoğraf ve videolar ulaştıktan sonra 15 Ağustos'ta Eskişehir'de bir polis merkezine gidip ihbarda bulundu. Polis ise 22 Ağustos'ta ikilinin İzmir'deki adresine gitti. Çifti bulamayınca kapılarına "İhbarname" bıraktı. Ertesi gün annenin sevgilisi Serkan Elçetin gözaltına alınıp serbest bırakıldı. 31 Ağustos'ta ise kayıp olan anne bir akrabasının evinde yakalandı, cinayeti sorguda itiraf edince aynı gün küçük Eymen'in tandıra atılan cesedi bulundu.EYMEN'İN ölümündeki ihmal iddialarıyla ilgili görüş veren Avukat Seda Banu Akyüz, "Kanunlarımız doğru uygulansaydı Eymen şimdi hayatta olurdu. Özellikle çocukla ilgili birçok madde var ama uygulamada eksik kalınıyor" dedi. Halanın 16 Ağustos'ta şikâyetçi olduğuna dikkat çeken Akyüz, "Çocuk bu hale gelmeden de bulunabilirdi diye düşünüyorum. Polis, sadece gidip ev adresine bakıp, ihbar kâğıdı bırakmış ve 'karakola uğrayın' diye not bırakmış. Annenin evde bulunamaması bile ihbarın doğru olduğunu gösterebilir. Polisin bunu değerlendirip ısrarcı olması gerekiyordu. Bu durumda böyle bir durum yaşanmayabilirdi" dedi.