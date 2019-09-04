Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 4 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Şans Topu sonuçları geri sayımı başladı. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Şans Topu oyununun 4 Eylül tarihli çekiliş sonuçlarına odaklanmış durumda. Bu bağlamda '' Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başladı. Şans Topu oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. İki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 4 EYLÜL 2019

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15' ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Şans Topu çekilişleri www.mpi.gov.tr adresi üzerinden çekiliş saatinde canlı yayınlanıyor. Çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri ise çekilişten yaklaşık yarım saat sonra yine www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu Milli Piyango İdaresi bayilerinden kupon doldurarak veya otomatik olarak oynanır. Otomatik oyunda bayiye bu istek belirtilir ve makine tarafından rasgele sayılar seçilerek kupon oynanır ve bilet çıktısı müşteriye verilir.

Kupon doldurarak oynanmak istenirse 1'den 34'e kadar ve 1'den 14'e kadar rakamların bulunduğu beş kolondan oluşan kupon kaç kolon istenirse o kadar adet doldurularak oynanır. Bir kuponda beş kolon bulunur.

Şans Topu kolonunda 1'den 34'e kadar ve 1'den 14'e kadar bulunan rakamlardan toplam 6 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. 1-34 arası 5 rakam ve 1-14 arası 1 rakam işaretlenir. Oynanması istenen kolon kadar toplam 6 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. Şans Topu kolon bedeli 1 TL'dir. Tam kupon oynanmak istenirse bir kuponda beş kolon olduğundan bir kupon bedeli 5 TL tutmaktadır. Kupon bayiye teslim edildiğinde, bayi tarafından verilen bilet çıktısı çekiliş sonuçlarının kontrol edilmesi ve isabet etmesi durumunda ikramiyenin alınabilmesi için saklanmalıdır.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Şans Topu oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur.