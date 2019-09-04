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Son dakika! 20 günlük bebeğini öldürüp etmişti! Anne ve bebeği aynı tabut içerisinde…

Son dakika haberi bugün ’dan geldi. Bir annenin bunalıma girmesi sonucunda yaşanan korkunç olay cenazeyle sona erdi. 27 yaşındaki genç kadın 3 haftalık bebeğini öldürdükten sonra kendini iple kalorifer borusuna asarak etti. ’in eşi ve ailesi eve gelince yedek anahtarla kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 4.9.2019 19:22 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 19:22
Son dakika! 20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Anne ve bebeği aynı tabut içerisinde…

'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde yaşanan son dakika haberi yürekleri dağladı. Olay 27 yaşındaki genç kadının bunalıma girerek 3 haftalık bebeğini canice öldürmesiyle başladı. 'in eşi , olay yaşanmadan önce telefonlara cevap vermediğini söyledi. Bu durumdan şüphelenerek eve giden Tarık Berlik, korkunç olayla karşılaştı. Evde hem çocuğunun hem de eşinin cansız bedenlerini bulan adam şok geçirdi. Genç kadın 3 haftalık bebeğini öldürdükten sonra kendini asarak etti.

İŞTE KAHREDEN SON DAKİKA HABERİNİN DETAYLARI…

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Son dakika! 20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Anne ve bebeği aynı tabut içerisinde…
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