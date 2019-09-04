Son dakika! 20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Anne ve bebeği aynı tabut içerisinde…

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde yaşanan son dakika haberi yürekleri dağladı. Olay 27 yaşındaki genç kadının bunalıma girerek 3 haftalık bebeğini canice öldürmesiyle başladı. Fatma Bayrak Berlik'in eşi Tarık Berlik, olay yaşanmadan önce telefonlara cevap vermediğini söyledi. Bu durumdan şüphelenerek eve giden Tarık Berlik, korkunç olayla karşılaştı. Evde hem çocuğunun hem de eşinin cansız bedenlerini bulan adam şok geçirdi. Genç kadın 3 haftalık bebeğini öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti.

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