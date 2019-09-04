Son Depremler 4 Eylül 2019 Çarşamba! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre en son deprem nerede oldu? İşte bilgiler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye'de ve yakın çevresindeki deprem verilerini anlık olarak vermektedir. Ülkemizin fay hattı üzerinde bulunması da deprem riskini arttırdığından vatandaşlar güncel olarak son depremler araması yapmaya devam etmektedirler. Son olarak Akdeniz'de gece saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirlenmiş ve kısa süreli paniğe yol açmıştır. Buna göre; en son deprem nerede oldu? 4 Eylül 2019 Çarşamba son depremler listesi burada!

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.09.04 05:57:51 36.2092 27.6930 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.04 05:46:59 36.1315 27.6415 9.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.04 05:31:51 36.1750 27.6468 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.04 05:21:25 38.7367 26.5480 10.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.09.04 05:12:58 35.2435 27.7873 16.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.04 04:48:40 35.2318 27.9120 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.04 04:21:34 35.3812 27.7380 7.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.04 04:17:53 40.6730 35.4675 2.8 -.- 2.6 -.- SELIMIYE-MERZIFON (AMASYA) İlksel

2019.09.04 04:10:28 35.4475 27.7813 14.3 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.04 04:01:34 35.3630 27.7837 16.3 -.- 4.3 4.4 AKDENIZ İlksel

2019.09.04 03:51:55 35.2613 27.7978 13.2 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel

2019.09.04 01:47:32 37.4613 26.7957 8.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2019.09.03 23:33:11 36.2525 29.3593 17.6 -.- 2.2 -.- YESILKOY-KAS (ANTALYA) İlksel

2019.09.03 22:51:00 40.5922 27.5400 14.4 -.- 2.7 -.- MARMARA (BALIKESIR) REVIZE01

2019.09.03 22:49:31 37.8555 29.6475 8.8 -.- 2.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.09.03 20:57:49 40.9733 42.1765 5.0 -.- 1.9 -.- ZEKERIYAKOY-ARDANUC (ARTVIN) İlksel

2019.09.03 18:16:50 37.1363 36.1362 7.2 -.- 2.5 -.- KIRMITLI-(OSMANIYE) İlksel

2019.09.03 16:03:19 40.7480 30.2428 10.3 -.- 2.0 -.- YUKARIDEREKOY-SERDIVAN (SAKARYA) İlksel

2019.09.03 15:50:37 37.3347 29.8227 5.0 -.- 2.5 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel

2019.09.03 15:13:41 38.7085 26.5363 8.3 -.- 3.7 3.6 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.09.03 13:59:58 37.3455 29.8503 5.0 -.- 2.2 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel

2019.09.03 13:22:19 38.0553 26.9428 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.09.03 12:41:24 39.6120 26.4187 3.9 -.- 2.9 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2019.09.03 12:39:20 38.7213 26.5242 10.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.09.03 11:48:22 37.8095 29.7365 13.2 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel