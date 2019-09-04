Taksimetre ayarı için uzun kuyruk oluştu

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İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından araçlarındaki taksimetre cihazlarını güncelleyerek, yeni tarife üzerinden yolcu taşımak isteyen taksicilerin yetkili servis noktalarındaki bekleyişleri sürüyor. Ayar için Bağcılar'daki yetkili servis önünde gece yarısından itibaren beklemeye başlayan taksiciler, 2 kilometreye yakın kuyruk oluşturdu. Ayar işlemleri için gecenin geç saatlerinde kuyruğa giren taksiciler durumun düzeltilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.