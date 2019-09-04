Üniversiteyi kazanmıştı! Gittiği piknik dönüşü akraba kurbanı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Kütahya'da, kazandığı Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi için Antalya'ya gitmeden önce ailesiyle birlikte piknik yapan Derya Gün (23), dönüşte akrabası Rıdvan Karabacak'ın kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu öldü.Kaza sonrası sonrası vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Karabacak'ın ise yapılan kontrollerde 2 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Karabacak'ın tedavisi sürerken, genç kız Kütahya'nın Alanyurt mahallesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.Yurt genelindeki kazalarda 16 kişi öldü. Kastamonu'da kontrolden çıkan inşaat malzemesi yüklü kamyon, uçuruma yuvarlanarak alev aldı. Sürücü Birol Özdemir ile Niyazi Çakır ve Necati Akbaş yanarak öldü.Bolu'nun Gerede ilçesinde önünde giden TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Caner Özyılmaz ve yanında bulunan Emine Özyılmaz öldü.Afyonkarahisar'daki Emirdağ-Bolvadin karayolunda, 170 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hidayet Çiğdem (36) öldü.Muğla'nın Bodrum ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklette Yakup Atış (19) öldü.Bursa'da süt toplama aracının altında kalan 5 yaşındaki Alperen Arap öldü. Diğer kazalarda ise 7 kişi hayatını kaybetti.