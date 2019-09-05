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700 yıllık çökebilir

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019
700 yıllık Ceneviz Surları çökebilir
Cenevızlıler tarafından 700 yıl önce Karaköy'de inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan tarihi Galata burcunun devamındaki surların altı yağış nedeniyle boşaldı. Yılların ihmali ve duyarsızlığı sonucu çökme durumuna gelen tarihi Ceneviz Surları'ndaki olası çökmenin felakete meydan vermemesi için acilen tedbir alınması istendi. Surların altında meydana gelen toprak kayması nedeniyle tarihi burcun üzerindeki kilisenin durumu da tehlikeye girdi. Toprak kaymasının ilerlemesi durumunda burcun üstündeki Saint Pier Kilisesi'nin de üzerinde bulunduğu tarihi surlar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.
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