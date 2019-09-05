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Akılalmaz olay... Köpeği öldürmek isterken...

’ın Sivrice ilçesinde ağaçların arasındaki köpeğe ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla 18 yaşındaki amcasının kızını vurdu. Genç kız hastanede hayatını kaybetti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 21:47 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 21:49
Akılalmaz olay... Köpeği öldürmek isterken...
Olay, Sivrice ilçesi Kültür Mahallesi Küme Evlerindeki bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, Ö.S.B. (35), bahçede ağaçların için de köpek olduğunu düşünerek ruhsatız tabancasıyla ateş etti. Kurşun o sırada bahçede bulunan amcasının kızı Aysun B.'ye (18) isabet etti.

KURTARILAMADI

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şüpheli kuzen ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancada ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Akılalmaz olay... Köpeği öldürmek isterken...
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