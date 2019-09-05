Bal çalacaktı arılar öldürdü

Adana'da, 28 yaşındaki 3 çocuk babası Eyyüp Danat, çok sayıda arının sokması sonucu hayatını kaybetti. Danat'ın kovanı çalmak isterken arıların saldırısına uğradığı öne sürüldü.

Yumurtalık'ta yaşayan Eyyüp Danat, önceki gün 2 arkadaşıyla birlikte, sahipleri tarafından Kel Tepeli Köyü yakınlarındaki SİT alanına bırakılan kovanlardaki balı çalmak istedi. Gece saatlerinde bölgeye gelen 3 şüpheli, bal çıkarmaya çalıştıkları kovanlardan birini devirince, kovandan çıkan arıların saldırısına uğradı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arılar, üzerlerinde koruyucu kıyafet bulunmayan 3 şüpheliyi defalarca soktu. Zanlılar kovanları çalamadan olay yerinden kaçtı. İlk başta arı sokması olduğu için 3 arkadaş önemsemeyip yollarına devam ederken, bir süre sonra arı sokmalarına karşı alerjisi bulunan Eyyüp Danat fenalaştı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Danat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eyyüp Danat, yapılan otopsinin ardından toprağa verilirken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

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