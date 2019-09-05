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Balkonda uyuyan küçük Duru'yu öldüren sanığa müebbet hapis

İzmir'in Konak ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Gönül Akça ile tartıştığı sırada havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermi, balkonda uyuyan 11 yaşındaki Duru Öğtem'e isabet ederek, ölümüne neden olan Eşref Nekiz (46), müebbet hapis ve 3 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 12:08
Balkonda uyuyan küçük Duru'yu öldüren sanığa müebbet hapis

Hilal Mahallesi 1215 Sokak'ta 2016 yılında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti;

Korsan taksicilik yapan Eşref Nekiz, olaydan 3 yıl önce boşandığı Gönül Akça ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı. 3 gün eve gitmeyen Nekiz, olay sabahı binanın önüne geldi. Çift burada tartışmaya başladı. Tartışmaya kadının, üst katında yaşayan yakınları da dahil oldu. Bu sırada Gönül Akça, eve girerek balkona çıktı. Akça balkonda Nekiz binanın giriş kapısı önünde oldukları halde tartışmaya devam etti.

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Balkonda uyuyan küçük Duru'yu öldüren sanığa müebbet hapis
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