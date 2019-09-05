Balkonda uyuyan küçük Duru'yu öldüren sanığa müebbet hapis

Hilal Mahallesi 1215 Sokak'ta 2016 yılında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti;



Korsan taksicilik yapan Eşref Nekiz, olaydan 3 yıl önce boşandığı Gönül Akça ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı. 3 gün eve gitmeyen Nekiz, olay sabahı binanın önüne geldi. Çift burada tartışmaya başladı. Tartışmaya kadının, üst katında yaşayan yakınları da dahil oldu. Bu sırada Gönül Akça, eve girerek balkona çıktı. Akça balkonda Nekiz binanın giriş kapısı önünde oldukları halde tartışmaya devam etti.