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Baltalı dehşet! O anlar otobüs kamerasına yansıdı...

'ta, özel halk otobüsü şoförü , trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü Rüstem E. tarafından baltayla tehdit edildi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Rüstem E., polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 22:03
Baltalı dehşet! O anlar otobüs kamerasına yansıdı...

Olay, öğleden sonra Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 H 0083 plakalı halk otobüsü ile Üngüt-Namık Kemal arasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Cahit Taşkıran, trafikte otomobil sürücüsü Rüstem E. ile tartıştı. Tartışma sırasında Rüstem E., eline aldığı baltayla otobüsün yanına gelip Taşkıran'la tartışıp tehdit etti. Cahit Taşkıran ise aracın camını kapatıp, kapılarını kilitleyerek polisten yardım istedi.

Otobüs şoförünü baltayla böyle tehdit etti

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Rüstem E.'yi evinde gözaltına aldı.

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Baltalı dehşet! O anlar otobüs kamerasına yansıdı...
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