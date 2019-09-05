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Birbirinden farklı, ayetli ve resimli ve sözleri burada! Anlamlı ve yeni Cuma mesajları 2019 - HAYIRLI CUMALAR!

Bir Cuma gününün daha mutluluğu ve huzuru hissediliyor. Her hafta olduğu gibi bugün de, yurttaşlar en yeni, anlamlı ve resimli ile sevdiklerini hatırlamayı ihmal etmiyor. Yakınları için birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajları arayan milyonlarca vatandaş, sabah saatlerinden bu yana sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Özel olarak hazırladığımız haberimizde, kısa, uzun ve ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de değerlendirebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. İşte, 6 Eylül 2019 Cuma için eş, dost, akraba ve nicesine WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller... İşte, birbirinden farklı, ayetli ve yeni Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 6.9.2019 06:52
Birbirinden farklı, ayetli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! Anlamlı ve yeni Cuma mesajları 2019 - HAYIRLI CUMALAR!

Hayırlı Cumalar... Bir Mübarek Cuma gününe girmenin daha huzuru ve mutluluğunu paylaşmaktayız. Her zaman olduğu gibi, yine bugün de eller semaya açılacak ve dualarla ibadetler gerçekleştirilecek. Bu anlamlı günün coşkusunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen milyonlarca vatandaş, kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli için araştırmalarını Google üzerinde yoğunlaştırdı. Öyle ki, günün ilk saatlerinden itibaren tebrik mesajları hakkında araştırmalar bir hayli artış gösterdi. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, ANLAMLI VE YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 6 EYLÜL 2019

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Birbirinden farklı, ayetli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! Anlamlı ve yeni Cuma mesajları 2019 - HAYIRLI CUMALAR!
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