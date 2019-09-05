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'da denizde fenalaşan öldü

Günlük gezi teknesi turunda denizde yüzerken aniden fenalaşan yaşamını yitirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 23:18
Bodrum'da denizde fenalaşan turist öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde fenalaşan yabancı turist hayatını kaybetti.

Eşiyle günlük gezi teknesi turuna katılan Belçikalı turist Eddy Henri Avandecaetsbeek (55), Poyraz Koyu'nda denizde yüzdüğü sırada aniden fenalaştı.

Avandecaetsbeek'in deniz yüzeyinde yüzüstü hareketsiz yattığını fark edenler durumu Sahil Güvenliğe bildirdi.

Tura katılan teknedeki diğer turistler kıyıya çıkarttıkları Avandecaetsbeek'e ilk müdahalede bulundu.

Koya gelen deniz ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan turist kurtarılamadı.

Bu arada, kıyıya çıkartılan turiste sağlık müdahalesinde bulunulması teknedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Bodrum'da denizde fenalaşan turist öldü
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