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Bu kuyumcuya 'altın' almaya gelen ‘ekmek’ alıp çıkıyor

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kuyumcu dükkanının vitrininde altın ziynet eşyaları ile birlikte ‘ekmek’ satılması görenlere hayrete düşürüyor. Bazı vatandaşlar, döviz bozdurmak için girdikleri kuyumcudan ekmek de alıp öyle ayrılıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 09:50
Bu kuyumcuya 'altın' almaya gelen ‘ekmek’ alıp çıkıyor

Korgan ilçesinde yaşayan esnaf Ali Subaşı, yurt dışında çalıştıktan sonra memleketinde kuyumcu dükkanı açtı. Bir süre sonra kuyumcu dükkanı bitişiğine hem ticaret amaçlı hem de fırında gece çalışıldığı için kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olur düşüncesiyle ekmek fırınını hizmete soktu. Bir süre işleri bu şekilde devam eden Subaşı, yaklaşık 5 yıl önce iki dükkan arasındaki duvarı ortadan kaldırarak birleştirdi. 'Kuyumcuda neden ekmek satılmasın' diyerek bu işe koyulan Subaşı, zamanında fırın için aldığı ruhsatların iptal olmaması için farklı bir fırından aldığı ekmekleri kuyumcu dükkanının raflarında satıyor. Bazı vatandaşların döviz bozdurmak için girdiği, sonrasında ekmek de alarak çıktığı kuyumcu dükkanı görenleri şaşırtırken, ilçe halkı ise bu duruma alıştığını belirtiyor.

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Bu kuyumcuya 'altın' almaya gelen ‘ekmek’ alıp çıkıyor
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