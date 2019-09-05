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Burhaniye' de çalılık yangını büyük korkuya neden oldu

'in Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangını çalılıkları tutuşturunca büyük korku yaşandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 00:24
Burhaniye' de çalılık yangını büyük korkuya neden oldu
Öğretmenler Mahallesi'nde meydana gelen ot yangını çalılıkları tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Yangına, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 4 araçla müdahale ederken, yangın mahalleyi duman altında bıraktı. Arif Özlü adlı vatandaş yangın mahallinde kalan arı kovanlarını kurtarmanın derdine düşerken, Nedim Taşdemir de elindeki hortumla evinin etrafındaki kuru otları ıslattı. İş makinelerinin de görev aldığı yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürülürken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Elinde hortumla koşuşturan Nedim Taşdemir, "Yangın çok dağıldı. Yangın evime sıçramasın diye kuru otları ıslatıyorum. İnşallah, söner de bizde rahat bir nefes alırız" dedi.
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Burhaniye' de çalılık yangını büyük korkuya neden oldu
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