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’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

’nin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 23:56
Çanakkale’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Edinilen bilgilere göre, Ayvacık'ın Orman Deposu mevkisindeki trafik ışıklarında Mustafa Yıldız'ın kullandığı 17 PN 507 plakalı otomobil, Halil İnce'nin kullandığı 45 AAJ 157 plakalı otomobil ve Mustafa Müjde'nin kullandığı 17 EC 026 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol üzerinde savrulurken, kazada otomobil sürücülerinden Mustafa Yıldız ve Halil İnce yaralandı. Yaralılardan Mustafa Yıldız ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılırken, Halil İnce'nin tedavisi kaza yerinde yapıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çanakkale’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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