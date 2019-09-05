‘Dur’ ihtarına uymadı dehşet saçtı

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, polisin 'dur' uyarısına rağmen kaçan motosiklet sürücüsü Hakan Kınayer (21) dehşet saçtı. Dalaman- Ortaca Karayolu Altıntaş Mahallesi Bezkese Bulvarı'nda denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan Kınayer kaçmaya başladı. Kınayer'in kullandığı motosiklet, Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüse yandan çarptı. Ardından da farı sönük halde ilerleyen Demirhan İrgin'in kullandığı 48 RZ 004 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Ağır yaralanan Kınayer ve İrgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 2 genç de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.