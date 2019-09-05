Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Esenyurt'ta TEM otoyolunda kamyonet devrildi

'ta otoyolunda kamyonet devrildi

Otoyolu Hadımköy gişeler mevkiinde bir kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Sürücünün yara almadan kurtuduğu kazada, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 12:29
GÜNÜN DİĞER VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaza 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Hadımköy gişeler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 AZ 3702 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer Yılmaz, önünde seyreden bir başka kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyonet devrildi. Yaşanan kazada aracın sürücüsü Yılmaz, yara almadan kurtuldu.

OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrası TEM otoyolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Trafik polislerinin vinç tarafından düzeltilen kamyoneti emniyet şeridine itmesi üzerine trafik tek şeritten devam etti. Devrilen kamyonetten yara almadan kurtulan Ömer Yılmaz, "Önümüzdeki kamyonete vurmamak için yavaşladım o daha yavaştı freni asılınca ön taraftan yapışmayalım diye baktım uzakta arabalar sola kırdım sendeleyince toparlayamadım.ö dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta TEM otoyolunda kamyonet devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN