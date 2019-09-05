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haberi: bebek cinayeti hakkında kan donduran detay ortaya çıktı! Minik Eymen'in halası tarafından...

İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Sadık Durak bebeğin annesi ile onun sevgilisi tarafından döverek öldürülmesine ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Eymen'in annesi Mine Durak, küçük çocuğu denize götürme bahanesi ile halasından yanında aldı. Görüntülü konuşma sırasında Eymen'in yüzündeki çeşitli yerlerde olan morlukları fark eden hala Z.Ç. şüphelendi ve sorular sordu. Çocuğun darp edildiğini öğrenen hala, elindeki görüntülerle 15 Ağustos’ta polise başvurmuştu. İşte, Eymen bebeğin ölümüne ilişkin gün yüzüne çıkan son dakika detayları...

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 09:24
Son dakika haberi: Eymen bebek cinayeti hakkında kan donduran detay ortaya çıktı! Minik Eymen'in halası tarafından...

İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Sadık Durak'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili ortaya çıktı. Eymen henüz 2 yaşındayken babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine anne Mine Durak, kendi isteğiyle Eymen'den bir yaş küçük kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdi. Küçük kız kurumdan bir aileye evlatlık olarak teslim edildi. Eymen ise sözde annesiyle kaldı. İddiaya göre anne fuhuşa başladı.

EYMEN BEBEĞİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN SON DAKİKA HABERİ!

Küçük Eymen'i de Aydın'da bir arkadaşına verdi. Eymen ile ilgili ilk ihbar da Aydın'dan yapıldı. Küçük çocuğa annesinin sahip çıkmadığı yönündeki ihbar üzerine Aydın Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Eymen'i alıp çocuk bakımevine yerleştirdi. Eymen 1 ay kadar kurumda kaldı.

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Son dakika haberi: Eymen bebek cinayeti hakkında kan donduran detay ortaya çıktı! Minik Eymen'in halası tarafından...
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