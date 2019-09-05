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Gelinini öldürmesin diye oğlunu ihbar etti

'da telefonda tartıştığı, eşi Kezban Ç. ile kayınbiraderi Hasan Hüseyin S.'yi öldürmek için yola çıkan Koray Ç. (29), annesi Zehre Ç.'nin ihbarı üzerine yakalandı. Gözaltına alınan Koray Ç.'nin otomobilinde yapılan aramada otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019
Gelinini öldürmesin diye oğlunu ihbar etti

İddiaya göre, Konya merkezdeki Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan Kezban Ç. ile boşanma aşamasında olduğu kocası Koray Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kezban Ç., çocukları A.E.Ç. ve A.Ç'yi de alarak Aksaray'da bulunan baba evine geldi.
Bu durumu öğrenen kadının kocası Koray Ç, evinde bulanan ruhsatlı av tüfeğini alarak yola çıktı. Oğlunun da Aksaray'a doğru gittiğini ve gelinini öldüreceği korkusuna kapılan anne, durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya-Aksaray kara yolundaki kontrol noktasında şüpheli Koray Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, av tüfeği, fişek ve bıçak bulundu, sürücü Koray Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Koray Ç, serbest bırakıldı.

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