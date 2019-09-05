Giremedikleri ekran şifreleri tutuklattı

Olay saat bugün 06.40 sıralarında Dağarcık Sokak üzerinde meydana geldi. İstanbul'da "Gece Kartalları" olarak adlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Fatih İskender Paşa Mahallesi'nde devriye görevindeyken kendilerini gören ve ellerindeki poşeti yere atan Serkan U. (27) ve Ramazan S. (29) isimli iki şüpheliyi kontrolden geçirdi. Poşeti kontrol eden ve üst araması yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri toplamda 4 adet akıllı cep telefonu buldu. İddialara göre; şüpheliler "Telefonlar bizim" dedi. Bekçiler ise şüphelilerden ekran kilitlerini açmalarını istedi.

BİR İŞ YERİNDEN ÇALMIŞLAR

İki şüpheli şifreleri bilmedikleri için akıllı cep telefonlarının ekran kilitlerini açamadı. Telefonlardan ikisinde SİM kart olmadığı, 4 cep telefonunun Bayrampaşa ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde yer alan bir iş yerinden çalındığı belirlendi. Serkan U. isimli şüphelinin uyuşturucu suçundan bulundurma ve kullanmak suçundan dolayı 1 yıl 8 ay ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki şüpheli de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine yerleştirildi.