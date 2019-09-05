Hafize’nin beyin ölümü gerçekleşti

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Denizli'de boşanmak istediği eşi tarafından boğazı kesilen iki çocuk annesi Hafize Kurban'ın 9 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta Hafize Kurban (23), 4 yaşındaki kızı ile annesinin evine girmek üzereyken boşanmak üzere olduğu eşi Uğur Kurban ile sokakta karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Genç kadın, eşi tarafından karın, göğüs ve boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Bir dizi ameliyat geçiren kadın, 9 gündür yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Dün beyin ölümü gerçekleşen Hafize'nin başka hayatlara umut olması için organlarının bağışlanacağı öğrenildi.