Her gülümseyene tecavüz mü edeceksin?

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Antalya'da Norveçli turist T.G.S.'ye (50) parkta tecavüz etmeye kalkıştığı iddiasıyla 17 Mayıs'ta tutuklanan İlyas Erçorumlu, hakim karşısına çıktı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya avukatı ile birlikte katılan Erçorumlu, mahkeme başkanının "Senin amacın neydi" sorusuna "Benim amacım kadınla kendi rızasıyla ilişkiye girmekti" yanıtını verdi. Tutuklu sanık, "Kadının seninle ilişkiye girmek istediğini nereden anladın?" şeklindeki soruya ise "Gece kulübünde bize tercümanlık yapan bir kişi, kadının benden hoşlandığını söylemişti. Bana gece kulübünde sürekli bakıyor ve gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm" karşılığını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerekiyor" diyerek sanığa tepki gösterdi. Sanığın tutukluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. DHA