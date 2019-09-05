İnşallah heyecandan ölmem

Liseyi dışarıdan bitiren ve bu yıl Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazanan kazanan Derya Gün'ün dramı yürekleri burktu. Akrabası Rıdvan Karabacak'ın kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden Gün, Alayunt Mahallesi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Motosikleti kullanan Rıdvan Karabacak'ın 2.00 promil alkollü olduğu, iki kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.







ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

Derya'nın gözü yaşlı annesi Ayşe Sargın olay günü yaşananları anlattarak, "Akrabalarımızla pikniğe gitmiştik. Yakın akrabamızın oğlu Rıdvan yeni sürat motoru almış, Derya'yı gezdirmek istedi. Ben kabul etmedim. Derya ısrar etti. Gittiler. 'Şehir turu atmaya gidip gelicez' dedi. Bir saat sonra ölüm haberi geldi" dedi.







Genç kızın bir arkadaşına, "ilk defa sürat motoruna bineceğim inşallah heyecandan ölmem" yazdığı ortaya çıktı. Anne Ayşe Sargın, "Arkadaşı da ona 'Sen delimisin Allah korusun' diye cevap yazmış. Derya da 'Şaka şaka, çok mutluyum' diye yazmış. Demek ki şaka da olsa evladımın içine doğmuş öleceği. Ertesi gün gidip okula kaydını yaptıracaktı. Maalesef kısmet olmadı" dedi.

Eşi İbrahim Gün'den 8 yıl önce boşanan Ayşe Sargın'ın zihinsel engelli bir kızı var.

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