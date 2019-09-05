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'nun babası: Öyle cezalar verilsin ki alkollüyken araca binmeye korksunlar

Burdur'da, Mart ayında üniversiteli Akkaya'ya (19) otomobille çarparak, ölümüne neden olan uzman çavuş Emre Esmer'in Bölge Adliye Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Ertelenen duruşma sonrası açıklama yapan baba Halil Akkaya, "Öyle cezalar verilsin ki insanlar, alkollüyken araca binmeye korksun" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 15:21
İrem Su'nun babası: Öyle cezalar verilsin ki alkollüyken araca binmeye korksunlar

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında, 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile uzman çavuş Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, yanındaki Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Kaza sonrası kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

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İrem Su'nun babası: Öyle cezalar verilsin ki alkollüyken araca binmeye korksunlar
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