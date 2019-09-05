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’de yürekleri yakan ölüm! O detay ortaya çıktı

'in Seferihisar ilçesinde sıva yaptıkları inşaatta yüksekten düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 00:03 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 00:04
İzmir’de yürekleri yakan ölüm! O detay ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Turabiye Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan F.A. (19) ve K.K. (27), 4 katlı binanın 2. katında sıva yaparken bellerine bağladıkları halat koptu. İşçiler, 3 metre yüksekten merdiven boşluğuna düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerden F.A. kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesinde, K.K. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç işçilerin bugün işe başladıkları öğrenildi.

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İzmir’de yürekleri yakan ölüm! O detay ortaya çıktı
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