Kadın Cinayetlerini

BUGÜN NELER OLDU

Şengül K., İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı şikâyetiyle başvurdu. Kadın hastalıkları uzmanı Büşra Y.'ye muayene olmak istedi. Büşra Y., genç kadına şiddetli karın ağrısı olduğu için hastanenin acil kısmına başvurması gerektiğini söyleyerek muayene etmeyi reddetti. Bunun üzerine genç kadın iddiaya göre Doktor Büşra Y.'ye 'Seni döverim' diyerek tehdit etti. Genç doktor bunun üzerine olayı savcılığa bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Şengül K. yaşadıklarından üzüntü duyarak doktorla uzlaşmak istedi. Genç doktor ilginç bir uzlaşma talep ederek şikâyetinden vazgeçeceğini söyledi. Uzlaşma edimine göre Şengül K. Kâğıthane Devlet Hastanesi acil servisinde 15 gün boyunca gönüllü olarak çalıştı. Hastanenin temizlik, hasta bakımı gibi işlerinde gönüllü olarak çalışan genç kadın uzlaşma edimini yerine getirdi. Dosya takipsizlikle sonuçlandı.