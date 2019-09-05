Kara Ağustos 49 kadın öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun ağustos ayı kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda oldukça ürpertici istatistikler ve detaylar yer aldı. Geçen ağustos ayında 49 kadın cinayete kurban gitti. Kadın cinayetlerinin 7'si şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 29 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. 3'ü ekonomik bahaneyle, 10'u boşanmak istemesi, ayrılmak istemesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Ve gelinen noktada bu yılın ilk 8 ayında toplam 294 kadın öldürüldü. Ağustos ayında öldürülen 49 kadının 8'inin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. 14'ü evli oldukları erkek, 8'i tanıdık/akraba, 7'si birlikte olduğu erkek, 3'ü eskiden birlikte olduğu ve ayrıldığı erkek, 2'si babası, 2'si eskiden evli olduğu ve boşandığı erkek, 2'si kardeşi, 2'si oğlu ve 1'i de üvey oğlu tarafından öldürüldü. Kadınlar en çok ateşli silahlarla öldürüldü. 25'i ateşli silahlarla, 12'si kesici aletle, 3'ü düşerek, 2'si boğularak, 1'i darp edilerek, 1'i ilaçla ve 1'i de sert bir cisimle vurularak öldürüldü. 4'ünün nasıl öldürüldüğü ise tespit edilemedi.