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Kızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepki

'da, muhtar R.A'nın, kızının kına gecesinde ruhsatlı tabancasıyla havaya rastgele ateş açtığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 14:46
Kızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepki

Atakum ilçesi Güney Mahallesi Muhtarı R.A.'nın kızının 31 Ağustos'ta kına gecesi yapıldı. Kına gecesine katılan R.A., ruhsatlı tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından pek çok kullanıcı, olaya tepki gösterdi. Takipçilerin bazıları, İçişleri Bakanlığı'nca, düğün ve eğlence merasimlerinde silah kullanılmaması için muhtarlara büyük sorumluluk yüklendiği yönünde yayımlanan bildiriyi hatırlatıp, muhtara tepkilerini dile getirdi.



Öte yandan, polis ekipleri özellikle kentin yüksek kesimlerinde havaya ateş etme olaylarına yönelik harekete geçip, araştırma ve denetimlerini de yoğunlaştırdı. Kentte en son, düğün ve nişan töreninde silahla havaya ateş açılması sonucu 7 kişi yaralanmıştı.

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Kızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepki
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