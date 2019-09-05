Magandalar kapıştı talihsiz Gülşah öldü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, art arda gelen cinayet haberleriyle sarsıldı. 5 kentte 5 kişi öldü...Sinop'ta aralarında husumet bulunan Görkem Ç. ile Barış Can Ö., önceki gece Aşıklar Caddesi üzerindeki karşılaşınca tartışmaya başladı. İkili birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada yoldan geçen 33 yaşındaki Gülşah Karaduman ve biri çocuk 4 kişi de kurşunlara hedef oldu. Olayda Karaduman yaşamını yitirirken, 6 yaralının teravisi ise sürüyor.Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Muhammet Emin Yılmaz, ayrıldığı iş yerinin sahiplerinin evinin önüne gitti. Burada çıkan kavgada silahlarını çeken fırın sahipleri Yılmaz ve 3 arkadaşı ile yoldan geçen bir kişiyi ağır yaraladı. Muhammet Emin Yılmaz öldü.Gaziantep'in Nizip ilçesinde kıraathane işleten Mustafa Sait Aksakal, bir süre önce işe aldığı uyuşturucu bağımlısı E.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.İzmir Karabağlar'da yaşayan Bayram Akkaya (42), önceki gece otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısısonucu hayatını kaybetti.Samsun'un Canik ilçesinde, sahil yolu üzerinde faytonculuk yapan Tahir Gökçen (17), Hakan D. (18) ve kardeşi B.D. (15) arasında, sıra nedeniyle tartışma çıktı.Bıçağını çıkaran Hakan D., Tahir Gökçen'i bıçakladı. Gökçen, kaldırıldığı hastanede ölürken, kaçan kardeşler yakalandı.