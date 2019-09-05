Mahcubuz Eymen

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İzmır'de, annesi Mine Durak (25) ile sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'a dün veda edildi. Eymen'in İzmir'den alınarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilen cansız bedeni bir süre morgda tutuldu. Daha sonra Eymen'in cansız bedeni küçük bir tabuta konularak Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'ndeki Hal Camii'ne getirildi.Cenazeye yakınlarının yanı sıra Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım da katılarak namazı kıldırdı. Küçük Eymen'in koşup oynayacağı bir yaşta hayatını kaybettiğini ifade eden Yıldırım, "O bir cennet kuşu yavrumuz, mahcubuz karşısında. Çocuklar bizim gönül huzurumuz, göz aydınlığımız. Yeryüzünün en masum, en nadide varlıklarından biri olan Eymen, yavrumuzun cenaze namazını kıldırmaktan dolayı üzgünüm. Mahcubuz, Rabbim bizi merhametten ayırmasın. Buna sebep olanlar kıyamet günü en ağır soruya muhatap olacakladır" dedi. İlçe müftüsü Yıldırım, konuşmasının ardından Eymen' in tabutunu öperek namazı kıldırdı. Eymen'in cenazesi, daha sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.