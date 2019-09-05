Meteoroloji'den İstanbul ile birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 5 Eylül

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden art arda son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Eylül ayı itibari ile sıcaklık değerleri mevsim normallerinde seyrederken Karadeniz başta olmak üzere belirli bölge ve illerde ise yağışlar etkisini hissettiriyor. Durum böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı da gün içerisinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Zira, yapılacak planlar için hava durumunun nasıl olacağı oldukça önem arz ediyor. Bugüne ilişkin beklediği tahminleri resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, istanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ili gök gürültülü sağanak yağışlar karşısında uyardı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken Meteoroloji, vatandaşların bu yönde de tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 5 EYLÜL

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Haberimizin ilerleyen sayfalarından 5 Eylül 2019 Perşembe günü için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Meteoroloji'nin son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarılarını görüntüleyebilir, merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.