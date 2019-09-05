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'den ile birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 5 Eylül

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Eylül ayının ilk haftasının sonuna doğru yaklaşılırken ülkemiz genelindeki sıcaklıklar da mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz'de görülen yağışlar Batı bölgelerine doğru gelirken MGM'den de uyarılar peş peşe geliyor. Hal böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. ve Ankara başta olmak üzere birçok ilimiz için sağanak yağışlara dikkat çeken Meteoroloji, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, İstanbul hava durumu bilgisi ile yağışların görülebileceği saat aralığı da aktarıldı. Haberimizin detaylarından 5 Eylül 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'nin son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir, merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 10:24
Meteoroloji'den İstanbul ile birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 5 Eylül

Genel Müdürlüğü'nden art arda son dakika ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Eylül ayı itibari ile sıcaklık değerleri mevsim normallerinde seyrederken Karadeniz başta olmak üzere belirli bölge ve illerde ise yağışlar etkisini hissettiriyor. Durum böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı da gün içerisinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Zira, yapılacak planlar için hava durumunun nasıl olacağı oldukça önem arz ediyor. Bugüne ilişkin beklediği tahminleri resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, ve Ankara başta olmak üzere birçok ili gök gürültülü sağanak yağışlar karşısında uyardı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken Meteoroloji, vatandaşların bu yönde de tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 5 EYLÜL

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Haberimizin ilerleyen sayfalarından 5 Eylül 2019 Perşembe günü için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Meteoroloji'nin son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarılarını görüntüleyebilir, merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul ile birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 5 Eylül
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