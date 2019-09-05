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'den peş peşe son dakika ve kuvvetli sağanak yağış uyarıları! Bugün hava nasıl olacak? 6 Eylül

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta sonu yaklaşırken gerek işlerine gidecek gerekse çocuklarını okullara bırakacak olan veliler, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Zira, yurdun bir kısmında etkisini hissettiren yağışlar karşısında gündelik yaşamda çeşitli sıkıntılar yaşanabiliyor. Meteoroloji de bu doğrultuda, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu merkezli birçok il başta olmak üzere kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini duyuran kurum, hava durumunun mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Öte yandan, kuvvetli rüzgara dikkat çekilirken İstanbullular'ın da tedbirli olması istendi. Haberimizin detaylarından 6 Eylül 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, il il beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.9.2019 07:32 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 07:32
Meteoroloji'den peş peşe son dakika hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarıları! Bugün hava nasıl olacak? 6 Eylül

'den son dakika ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor... Yurt genelinde yer yer etkisini gösteren yağışlar neticesinde, sabah evden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanar arasında öne çıkıyor. Bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve ulaşımda aksamalara dikkat çeken MGM, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Yağış uyarıları Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu merkezli olurken hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmediği aktarıldı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 6 EYLÜL

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, merak ettiğiniz illere ilşkin sıcaklık değerlerini kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den peş peşe son dakika hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarıları! Bugün hava nasıl olacak? 6 Eylül
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