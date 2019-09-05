Meteoroloji'den peş peşe son dakika hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarıları! Bugün hava nasıl olacak? 6 Eylül

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor... Yurt genelinde yer yer etkisini gösteren yağışlar neticesinde, sabah evden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanar arasında öne çıkıyor. Bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve ulaşımda aksamalara dikkat çeken MGM, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Yağış uyarıları Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu merkezli olurken hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmediği aktarıldı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 6 EYLÜL

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, merak ettiğiniz illere ilşkin sıcaklık değerlerini kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.