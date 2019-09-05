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Motosikleti önce test etti, sonra çalıp gitti

’de bir hırsız önce üzerine binerek test ettiği park halindeki motosikleti, arkadaşıyla birlikte çaldı. Hırsızların motosikletin kilidini kırarak çaldığı o anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 11:07
Motosikleti önce test etti, sonra çalıp gitti

Olay, geçtiğimiz gece Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasklı iki hırsız önce sokakta turladı. Ardından hırsızlardan biri apartman önünde zincirli halde bulunan motosikleti gözüne kestirerek yanına geldi. Üzerine binerek motosikleti test eden hırsız, götüremeyince diğer arkadaşını çağırmak için motosikletin yanından ayrıldı. Kısa bir süre sonra arkadaşıyla birlikte motosikletin yanına gelen hırsızlardan biri üzerine bindi, diğeri zinciri kırmaya çalıştı. Zincirin kırılmasıyla birlikte hırsız motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaşırken, diğer hırsız ise geldiği motosikletle kaçtı.
Test ederek park halindeki motosikleti çalan hırsızlar kamerada
Hırsızların park halindeki motosikleti çaldığı anlar apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde başlarında kask olan 2 hırsız park halindeki motosikletin yanına geliyor. Park halindeki motorun zincirini kıran hırsızlar daha sonra motoru sürükleyerek olay yerinden uzaklaşıyor.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Motosikleti önce test etti, sonra çalıp gitti
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