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Otomobilinin yolunu kesip öldürdüler

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Sultangazi'de aracının önünü kesen kişi tarafından silahla yaralanan tekstilci yaşamını yitirdi. İşadamı Derviş Beyhan, dün akşam aracıyla Uğur Mumcu Caddesi'nde seyrederken, silahlı bir kişi tarafından yolu kesildi. Yolu kesen kişi, Beyhan'a silahla ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Beyhan hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Beyhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kısa sürede yakalanan şüpheli Mehmet Ali B.'nin iş adamının akrabası olduğu öğrenildi. Yetkililer, Beyhan'ın arazi meselesi nedeniyle zanlı ile anlaşmazlık yaşadığını belirtti.
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Otomobilinin yolunu kesip öldürdüler
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