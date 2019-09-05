Park polislerinden 20 kilo zehire suçüstü

İstanbul Polisi'nin soruşturması, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla oluşturulan Mobil Park Timleri'nin Esenyurt'ta şüphe üzerine bir aracı çevirmesiyle açıldı. Ardıçlı Mahallesi'nde durdurulan araçtaki iki şüpheli Ahmet K. (25) ve Ahmet K. (29) araçtan indirildi. Şüphelilerden birinin üzerinde iki gram Skunk maddesi, farklı banknotlar halinde toplamda bin 400 lira ve 20 euro bulundu. Araçta detaylı arama yapıldı ve bir kilo 40 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi ele geçirildi.

ADRESİNE DE BASKIN YAPILDI

Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı ortaya çıkan şüpheli Ahmet K.'nın Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan adresine baskın düzenlendi. Adreste 19 şeffaf poşet içerisine yerleştirilmiş halde 19 kilo 760 gram Skunk maddesi bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden uyuşturucu ticareti yaptığı anlaşılan Ahmet K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.