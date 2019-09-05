Pırlanta tasarımcısı Gamze'yi öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hakkı Dündar getirilirken; maktul Gamze Ceylan'ın ailesi ve avukatı da salonda hazır bulundu. Müşteki sıfatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da duruşmaya katıldı.

"ÜZGÜN VE PİŞMANIM"

Sanık Hakkı Dündar son savunmasında, "Ben bir aile babasıyım. Ben asla o insana bunu yapmak istemezdim, canına kastetmek niyetim yoktu. Üzgün ve pişmanım. Keşke o gün arabada o silah olmasaydı ya da kurşun bana isabet etseydi. Bir kadın katili olarak toplumda anılmak çok kötü bir durum. İsnat edilen suçlardan çok uzağım. Takdir yüce mahkemenindir " dedi.

"TAKIM ELBİSE BİR CİNAYETİN İNDİRİM SEBEBİ OLAMAZ"

Müşteki avukatları ise esas hakkındaki savunmalarında, "Gamze Ceylan infaz edildi. Kafasına bitişik ateş edildi. Tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmalıdır. Takım elbise bir cinayetin indirim sebebi olamaz. Aile ve kamu vicdanını rahatlatmak için ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını, cezada herhangi bir indirim uygulanmamasını talep ederiz." dedi.

GAMZE'NİN AİLESİ: "EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Duruşmada söz verilen Gamze Ceylan'ın ağabeyi Murat Ceylan, "Sanığın kasıtlı yaptığını düşünüyorum." dedi. Anne Fatma Ceylan ise, "En ağır cezayı almasını istiyorum, her gün mezara koyuyor beni. Burada takım elbise giyip kravat takmakla adam olunmuyor. Yalan söylüyor." şeklinde konuştu.

25 YIL 10 AY CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Hakkı Dündar'ı "Kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alan heyet, cezayı 25 yıl hapse indirdi. Sanık Dündar, "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan ise 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAME

İddianamede, Gamze Ceylan'ın pırlanta işe ile uğraştığı ve Hakkı Dündar ile bu ticaret dolayısıyla tanıştıkları anlatılıyordu. Taraflar arasında alacak verecek hususunda husumet bulunduğu belirtilerek sanığın iddiasına göre Gamze Ceylan'dan yaklaşık 750 bin lira alacağı olduğu ve aralarında bir dönem duygusal yakınlık olduğunu iddia ettiği yer alıyordu. Adli tıp raporunda maktulün bitişik atışla kafa tasında oluşan kemik kırıkları nedeniyle hayatını kaybettiği ifade ediliyordu. 19 Temmuz 2018 günü, sanığın husumet nedeniyle maktulle buluştuğu, tartışmanın araç içinde devam ettiği, sanığın silahını çıkararak Gamze Ceylan'ın kafasına bitişik mesafeden ateş ederek öldürdüğü anlatılıyordu. İddianamede sanık Dündar'ın "Kasten öldürme", "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis ve 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.