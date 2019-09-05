Seren Serengil kocası Yaşar İpek’ten davacı oldu: Bebeğimi kaybetmeme neden oldun

BUGÜN NELER OLDU

Seren Serengil boşanma davasının ardından eşi Yaşar İpek'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne sürüp bebeğini kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.Dün 10.30'da avukatı ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Seren Serengil, kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Yaşar İpek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kadına Şiddet Bürosu savcısına yaklaşık 2 saat ifade veren Serengil, buradan aile mahkemesine geçerek, eşinin uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulundu.Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Seren Serengil, eşini defalarca affettiğini belirtti. Serengil, "Madde bağımlısıydı, atakları vardı. Bana hep dedi ki, 'bırakacağım, bir daha kullanmayacağım' çok da seviyordum o yüzden bugüne kadar yaptığı hiçbir şeyi anneme dahi söylemedim ama ne zaman ki hamileyken eve gelip, üstüme yürüdü.... Ben eve gelmesini hiç istemedim" şeklinde konuştu.Konuşmasının devamında Serengil, "O gün havlularla yüzüme vurdu, itekledi, duvara çarptım. Çok büyük küfürler etti. Annemi aradı tehdit etti. Beni tehdit etti. Yani bu da bir şiddettir. Kötü bir laf da şiddettir. Hamileyim, riskli bir hamileliğim var ve tansiyon hastasıyım. Benim tansiyonumun çıkacağını ve böyle bir durumda çocuğumu kaybedeceğimi bile bile yaptı. O yüzden şikayet ettim. Ben bir daha anne de olamayabilirim" ifadelerini kullandı.Avukat Esennur Ezgi ise, "Benim müvekkilim bebeğini kaybetmiştir. Bu bebeğin kaybedilmesine sebep olan eşi ve ailesidir. Kasten ve bilerek, bebeğin düşmesine sebep olmuşlardır" dedi.Yaşar İpek'in eve gelmemesine ilişkin uzaklaştırma kararı aldıklarını dile getiren Ezgi, "Bununla ilgili uzaklaştırma kararı almıştık ancak kendisini tutamadık. Çıktı internette ağır ithamlarda bulundu, işte o bildiğiniz mitokondri hikayesi. Öyle mitokondri diye bir şey yok. İkisinin de birlikte imzaladığı kağıtlar var. Dolayısıyla öyle bir olay da yok. Ağır iftiralar üzerine müvekkilimin tansiyonu çıktı ve hastaneye kaldırıldı. Maalesef bebeğini kaybetti. Bizim buradaki işlemimiz tamamlandı bana göre ben bir avukatım ancak toplum nezdinde bu bir cinayettir. Bu bebeğin kalp atışları 2 Eylül'de duyulacaktı ama maalesef şu anda yaşamıyor. Düşük yaptı ancak bebek vücuttan atılmadı. Bir de bunun acısını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.