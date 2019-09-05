Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

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Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsü çıkan yangında kül oldu. Olay dün saat 08.30 sıralarında Anadolu Kavağı Yuşa Yolu üzerinde meydana geldi. Selahattin Yıldız'ın kullandığı Anadolu Kavağı- Kavacık seferini yapan İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün arka kısmından çıkan dumanları gören sürücü Yıldız, otobüsü durdurarak içinde bulunan 15 yolcuyu indirdi. Yıldız, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı ancak alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.