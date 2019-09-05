Son dakika haberi! Aracı durdurup kurşun yağmuruna tuttu... Seyir halindeki araca dehşet saçtılar!

Son dakika haberine göre seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar. Olay, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından gerçekleştirildi. Silahın isabet ettiği kişi Göğsünden ve bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İşte akılalmaz son dakika haberinin ayrıntıları…

SULTANGAZİ'DE ARACIN YOLUNU KESİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde şoke eden olay yaşandı. Edinilen son bilgiye göre aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı. Olay, 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.