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dakika haberi! durdurup kurşun yağmuruna tuttu... halindeki araca dehşet saçtılar!

dakika haberi ’un ilçesinden geldi. Akılalmaz olayda halinde durdurulan araca aniden silahla ateş açıldı. Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından gerçekleşen olay 18.30 sularında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 5.9.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 19:35
Son dakika haberi! Aracı durdurup kurşun yağmuruna tuttu... Seyir halindeki araca dehşet saçtılar!

dakika haberine göre halindeki araca kurşun yağdırdılar. Olay, 'un ilçesinde kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından gerçekleştirildi. Silahın isabet ettiği kişi Göğsünden ve bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İşte akılalmaz haberinin ayrıntıları…

SULTANGAZİ'DE ARACIN YOLUNU KESİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde şoke eden olay yaşandı. Edinilen son bilgiye göre aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı. Olay, 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Son dakika haberi! Aracı durdurup kurşun yağmuruna tuttu... Seyir halindeki araca dehşet saçtılar!
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