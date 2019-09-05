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Son dakika: 'den önemli uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (6 Eylül 2019)

Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. MGM, Akdeniz, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu bölümlerinde şiddetli sağanak yağış, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek vatandaşları tedbir almaları yönünde uyarıyor. Bugün için plan yapacak olan vatandaşlar yoğun olarak arama motorlarında "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika 31 Ağustos hava durumu tahminleri ve uyarıları...

Giriş Tarihi: 6.9.2019 01:37 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 01:40
Son dakika: Meteoroloji'den önemli hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (6 Eylül 2019)

'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak "Bugün hava nasıl olacak?" sorularıyla yoğun şekilde aramalarını sürdürüyor. Günlük olarak hava durumu raporları yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları o saatlerde kuvvetli gelecek sağanak yağış ve şiddetli rüzgarlara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Eylül Meteoroloji hava durumu tahmin ve uyarıları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (6 EYLÜL 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Eylül hava durumu tahminlerine ilişkin son tahminleri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Son dakika: Meteoroloji'den önemli hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (6 Eylül 2019)
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