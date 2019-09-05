Son dakika: Meteoroloji'den önemli hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (6 Eylül 2019)

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak "Bugün hava nasıl olacak?" sorularıyla yoğun şekilde aramalarını sürdürüyor. Günlük olarak hava durumu raporları yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları o saatlerde kuvvetli gelecek sağanak yağış ve şiddetli rüzgarlara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Eylül Meteoroloji hava durumu tahmin ve uyarıları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (6 EYLÜL 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Eylül hava durumu tahminlerine ilişkin son tahminleri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;