SON DAKİKA: Yavru köpeğin gözünde sigara söndürüp işkence ettiler! Vahşet anları kameraya yansıdı

Gelen son dakika haberine göre Singapur'da kaydedildiği tahmin edilen yavru köpeğe işkence videosu dünyanın gündemine oturdu. Vahşet görüntülerinde gözü dönmüş bir kadının, elindeki sigarayı ağzı koli bandı ile bağlanmış olan yavru bir köpeğin gözünde defalarca söndürdüğü görülüyor. Ses çıkarmaması için ağzı koli bandı ile kapatılan yavru köpeğin, işkence sırasında çıkardığı sesler ise yürek parçalıyor. Tüm dünya basınına yansıyan olayda köpeğin inlemesi ve yürekleri burkan acısı kameraya saniye saniye kaydedilmiş.

İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları