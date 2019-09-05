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: Yavru köpeğin gözünde söndürüp işkence ettiler! Vahşet anları kameraya yansıdı

! Yavru köpeğin gözünde söndürülüp işkence yapılması dünyanın gündemine oturdu. 'da kaydedildiği düşünülen bir videoda, gözü dönmüş bir kadının, yavru bir köpeğe yaptığı işkence ülkede büyük yankı uyandırdı. Saniye saniye kayıtlar altına geçen video bir anda tepkilere yol açtı. Görüntülerde köpeğin sesi ise yürekleri parçalıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 5.9.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 19:26
SON DAKİKA: Yavru köpeğin gözünde sigara söndürüp işkence ettiler! Vahşet anları kameraya yansıdı

Gelen haberine göre 'da kaydedildiği tahmin edilen yavru köpeğe işkence videosu dünyanın gündemine oturdu. Vahşet görüntülerinde gözü dönmüş bir kadının, elindeki sigarayı bağlanmış olan yavru bir köpeğin gözünde defalarca söndürdüğü görülüyor. Ses çıkarmaması için ağzı koli bandı ile kapatılan yavru köpeğin, işkence sırasında çıkardığı sesler ise yürek parçalıyor. Tüm dünya basınına yansıyan olayda köpeğin inlemesi ve yürekleri burkan acısı kameraya saniye saniye kaydedilmiş.

İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları

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SON DAKİKA: Yavru köpeğin gözünde sigara söndürüp işkence ettiler! Vahşet anları kameraya yansıdı
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