Son depremler listesi 5 Eylül Perşembe! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre en son deprem ne zaman oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye'de ve yakın çevresindeki deprem verilerini anlık olarak vermektedir. Ülkemizin fay hattı üzerinde bulunması da deprem riskini arttırdığından vatandaşlar güncel olarak son depremler araması yapmaya devam etmektedirler. Buna göre; en son deprem nerede oldu? 5 Eylül 2019 Perşembe son depremler listesi burada!

SON DEPREMLER LİSTESİ 5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.09.05 06:00:02 35.3755 27.7697 19.2 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ İlksel

2019.09.05 04:40:30 38.7842 44.2287 10.8 -.- 1.6 -.- ASAGITULGALI-OZALP (VAN) İlksel

2019.09.05 04:02:02 37.2643 37.5157 5.0 -.- 2.1 -.- ORENLI-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel

2019.09.05 03:57:36 35.3787 27.8007 8.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.05 01:49:41 39.8583 44.0727 5.3 -.- 1.8 -.- ASAGIERHACI-(IGDIR) İlksel

2019.09.04 23:06:01 37.8425 29.6615 8.3 -.- 2.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.09.04 22:53:00 38.3092 40.8692 5.0 -.- 2.4 -.- DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel

2019.09.04 21:38:19 37.5087 26.7847 10.1 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2019.09.04 21:03:33 39.6140 25.3277 11.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.09.04 20:35:39 34.8310 26.3197 14.1 -.- 3.6 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2019.09.04 19:47:31 39.1877 26.8248 10.4 -.- 2.2 -.- BAHCELI-DIKILI (IZMIR) İlksel

2019.09.04 19:19:35 37.3625 29.8203 12.5 -.- 2.5 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel

2019.09.04 19:15:31 39.0223 25.9120 2.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.09.04 18:49:31 35.7420 28.1367 3.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.04 15:17:34 37.1393 34.6837 3.7 -.- 1.7 -.- GIDEN-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel

2019.09.04 14:51:28 37.8517 29.6685 16.9 -.- 1.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.09.04 13:56:23 37.1923 27.9728 0.0 -.- 2.1 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2019.09.04 12:38:17 37.1040 29.6760 5.0 -.- 1.7 -.- BAYIR-CAVDIR (BURDUR) İlksel

2019.09.04 12:19:48 37.8542 29.6485 7.1 -.- 2.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.09.04 11:43:54 38.7467 28.3263 5.2 -.- 1.8 -.- IKIZKUYU-KOPRUBASI (MANISA) İlksel

2019.09.04 10:57:50 37.8083 29.7013 5.3 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.09.04 10:14:58 37.8533 29.6593 15.1 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.09.04 10:13:53 39.1610 27.5792 0.0 -.- 1.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2019.09.04 09:42:39 37.1565 28.5648 20.7 -.- 1.5 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel