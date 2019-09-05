Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 5 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama!

Milli Piyango İdaresi (MPİ )tarafından düzenlenen Süper Loto'nun bu akşam 620.hafta çekilişi yapılacak. Adaylar heyecanla çekiliş sonuçlarına göre kazandıracak olan ikramiye miktarına kavuşmak istiyor. Bu bağlamda '' 5 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki çekilişte 6 bilen olmayınca büyük ikramiye yine devretti. Milli Piyango'nun çekilişleri her hafta noter huzurunda canlı olarak gerçekleşiyor. İşte 5 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (5 EYLÜL 2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Zengin olma hayali kuranlar MPİ'nin resmi sitesinde Süper Loto sonuçlarını sorgulamaya başladı. İşte çekiliş sonuçları hakkında merak edilen ayrıntılar…

Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'ten itibaren canlı olarak takip edilebilecek.

İşte çekiliş sonuçları sorgulama ekranı aşağıda yer alıyor…

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto