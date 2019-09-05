Türkiye’de kanser birinci ölüm nedeni

BUGÜN NELER OLDU

Kanada McMaster Üniversitesi Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Enstitüsü, 5 kıtada aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca ülkede yaşları 35 ile 70 arasında değişen 160 bini aşkın hastanın ölüm ve hastalık kayıtlarını inceledi. Araştırmaya göre kalp hastalıkları küresel olarak hâlâ ana ölüm nedeni. Ancak İsveç, Kanada, Şili, Arjantin, Polonya ve Türkiye gibi yüksek ve orta gelirli ülkelerde kanserden ölümler daha yaygın.Yoksul ülkelerde kalpten ölümler kanserden ölümlerin üç katına çıkarken, yüksek gelir grubundaki ülkelerde kanserden ölümler kalp rahatsızlıklarından ölümlerin iki katına çıktı. Sonuçları tıp dergisi Lancet'te yayımlanan ve 2005-2016 arasını kapsayan araştırmada bu değişim, yüksek gelir grubundaki ülkelerde kalpdamar rahatsızlıklarının tedavisine yönelik ilerlemeyle kanser hastalıklarını tedavide henüz yeterince yol alınmamasıyla açıklanıyor.