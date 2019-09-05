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Türkmen genç evinde ölü bulundu

Güngören'de Türkmenistan uyruklu bir genç evinde ölü bulundu. Olayın olduğu değerlendirilirken İstanbul Polisi soruşturma başlattı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 18:20
Türkmen genç evinde ölü bulundu

Olay, bugün mahalle sakinlerinin polise haber vermesiyle ortaya çıktı. 27 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gadam Rosemyradul, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evinde ölü olarak bulundu. Asılı halde bulunan ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Gadam Rosemyradul'un ifadelerine başvurulan ev arkadaşları, "İntihar edecek biri değildi fakat son dönemlerde kardeşiyle ilgili bazı sorunları vardı" dedi. Oturma ve çalışma izni bulunan ve cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Gadam Rosemyradul'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşeceği belirtildi.

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Türkmen genç evinde ölü bulundu
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