96 günde 161 kişi boğuldu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye genelinde girdikleri deniz, havuz, gölet, baraj ve sulama kanalı gibi yerlerde alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen 96 günde 61'i çocuk 161 kişi boğuldu. Anadolu Ajansı'nın derlediği bilgilere göre 1 Haziran- 4 Eylül tarihleri arasında 46 ilde meydana gelen 141 boğulma vakasında 61'i çocuk 161 kişi hayatını kaybetti. Denizlerde 3'ü Suriyeli 15 çocuğun yanı sıra Rus, Polonya, Almanya, Kazakistan ve Gürcistan uyrukluların da arasında yer aldığı 72 kişi yaşamını yitirdi. Göletlerde 19'u çocuk 28 kişi, barajlarda 8'i çocuk 24 kişi, sulama kanalında 3'ü çocuk 5 kişi, havuzlarda 3'ü çocuk 8 kişi, nehirlerde 13'ü çocuk 24 kişi hayatını kaybetti. Antalya'da 17, Samsun'da 13, İstanbul'da 11 ve Adana'da 7 kişi boğuldu.