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Adıyaman'daki cinayetten etkilenip, aynı yöntemle keserle öldürmüş

Konya'da 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç'ın (46), 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53),  başına keserler defalarca vurarak öldürmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Fadik Sağdıç, eşinin kendisini kıskanmasından dolayı çıkan tartışmanın ardından yatağında uyarken keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç'ın, nisan ayında Adıyaman'da bir kadının 40 yıllık eşini keserle başına vurarak öldürmesinden esinlenerek, aynı yöntemle eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 09:54
Adıyaman'daki cinayetten etkilenip, aynı yöntemle keserle öldürmüş

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatakta uyuyan eşi Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurarak öldürdükten sonra polise arayıp, eşine keserle saldırdığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yatağında kanlar içinde olan Veysel Sağdıç'ın öldüğünü belirledi. Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Fadik Sağdıç da eve gelen polise teslim oldu.

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Adıyaman'daki cinayetten etkilenip, aynı yöntemle keserle öldürmüş
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