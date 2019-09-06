AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler 6 Eylül Cuma! En son deprem nerede oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler bilgisini güncel olarak yayınlıyor. Son olarak Ege Denizi, Midilli Adası açıklarında 2.2 büyüklüğünde depremin olması Türkiye ve yakın çevresindeki son depremlerin araştırılmasına sebebiyet veriyor. Buna göre; 6 Eylül Cuma en son deprem nerede oldu? İşte son depremler listesi!

SON DEPREMLER / EN SON DEPREM NEREDE OLDU? 6 EYLÜL CUMA 2019

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.09.06 08:02:03 39.0012 26.0813 9.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.09.06 06:21:12 38.7622 38.1552 8.2 -.- 2.2 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2019.09.06 05:23:48 34.9857 24.5708 5.8 -.- 2.8 2.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2019.09.06 04:07:19 35.1000 28.0025 12.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.06 03:27:27 36.4405 28.6325 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.05 23:42:01 37.2253 31.3928 10.5 -.- 2.4 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2019.09.05 22:34:01 37.4607 30.0990 104.3 -.- 2.6 -.- ELMACIK-KEMER (BURDUR) İlksel

2019.09.05 21:31:22 37.8378 29.6697 7.7 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.09.05 20:32:48 40.1547 24.8933 10.9 -.- 3.0 2.8 EGE DENIZI İlksel

2019.09.05 18:22:12 40.9620 31.2932 28.2 -.- 2.2 -.- KOCAOGLU-YIGILCA (DUZCE) İlksel

2019.09.05 17:47:44 38.3218 41.0863 16.3 -.- 1.9 -.- YAKITKOY-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2019.09.05 17:36:48 35.6638 29.5077 8.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2019.09.05 15:47:12 38.4602 31.2427 5.3 -.- 1.7 -.- DERECINE-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2019.09.05 14:46:05 37.9037 26.9483 3.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.09.05 14:11:34 37.1477 34.6345 7.6 -.- 1.8 -.- KORMENLIK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel

2019.09.05 13:39:31 37.6258 26.8130 11.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.09.05 12:57:09 36.1615 33.1152 11.3 -.- 1.6 -.- TEKELI-BOZYAZI (MERSIN) İlksel

2019.09.05 12:42:08 39.1430 27.8950 10.0 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel