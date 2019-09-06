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Ayrı yaşadığı kocası öldürdü

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Ayrı yaşadığı kocası öldürdü
Manisa'nın Soma ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü, birlikte yaşadığı kişi de ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi üzerindeki bir binanın 3. katında Zakir B. (37) ile yaşayan Türkan T. (26), eve gelen 5 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma davaları devam eden eşi M.T. (32) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Türkan T. ile birlikte yaşadığı Zakir B.'yi bıçakladı. Türkan T. olay yerinde hayatını kaybederken boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Zakir B., Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anında, çiftin 8 ve 10 yaşlarındaki iki kızının yan odada olduğu öğrenildi. M.T. ve olay anında yanında bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. AA
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